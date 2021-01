Limburgs fruit doet het goed in de supermarkten

Vooral de eerste helft van het jaar was heel goed. De omzet van de peren bijvoorbeeld steeg toen met maar liefst 88 procent. Het jaar ervoor waren er nog veel problemen met de peren door de droogte en dat was nu niet het geval. En in de eerste lockdown is er veel hard fruit, zoals appels en peren, verkocht. Directeur Filip Lowette van de BFV: “We hebben gemerkt dat de verkoop in supermarkten toch wel sterk gestegen is tijdens de eerste lockdown. Appels en peren zijn niet zo’n horecagevoelig product en worden vooral door gezinnen gekocht. Het is ook ideaal om je gezondheid op peil te houden.”