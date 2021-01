Limburgse leerkrachten blijken het vaakst ziek: "Planlast en administratief werk zijn te zwaar"

Het gemiddeld aantal ziektedagen bij leerkrachten is in heel Vlaanderen sinds 2015 gestegen met 15 procent. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis en wordt bevestigd aan onze redactie. In Limburg neemt een leerkracht gemiddeld 19 ziektedagen per jaar. Dat zijn er twee meer dan het Vlaamse gemiddelde. Oudere leerkrachten nemen doorgaans dan weer de meeste ziektedagen. In de categorie van 56 tot 65 jaar zijn leerkrachten in Limburg zo'n 38 dagen per jaar ziek. Ook dat is vier dagen meer dan het Vlaamse gemiddelde.

"Dit zijn verontrustende cijfers", vindt Grosemans. "Het grootste probleem zit 'm in die oudere groep, en de leerkrachtenpopulatie in Limburg veroudert iets sterker dan in de rest van Vlaanderen. Het zijn vooral psychosociale aandoeningen en burn outs die als reden voor ziekteverlof worden opgegeven. Daar moet dus een aanpak voor komen. Leerkrachten nemen te veel hooi op de vork."