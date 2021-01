Parochie Buggenhout-Lebbeke zoekt extra volgers om mis te kunnen streamen via YouTube

Sinds de lockdown wordt er minder volk toegelaten tijdens erediensten. Veel parochies schakelden daarom de moderne middelen in om hun publiek te bereiken. “Ook in de toekomst is op virtuele wijze aanwezig zijn belangrijk omdat er niet veel priesters meer zijn,” vindt deken Geert Leenknecht van de Mariaparochie Buggenhout-Lebbeke.

Om de parochianen te bereiken werd de eucharistieviering daar gestreamd op Facebook. Maar de deken vindt de kwaliteit niet optimaal. Hij wil overstappen op YouTube maar daar heeft hij volgers voor nodig. De videodienst YouTube laat immers enkel livevideo's toe aan gebruikers die meer dan 1.000 abonnees hebben.

“Het beeldformaat was beperkt tot verticale beelden op Facebook op een gsm,” legt de deken uit. Vandaar de overstap naar YouTube. “Daar kan je ook horizontale beelden tonen. Ik heb me daar wat in verdiept tijdens de lockdown,” lacht hij. “Er was ook een team dat de live-stream kwam doen, maar dat was financieel niet langer meer haalbaar,” dat is nog een reden om over te schakelen.



