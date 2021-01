Mike was als eerste op de plek van het treinongeval in Herne: "Shockerend om drie jonge gasten op de grond te zien liggen"

Mike woont vlakbij de overweg waar het ongeval gebeurde. "Gisteravond hoorde mijn schoonmoeder ineens een zware klap", vertelt Mike. "Ze had door het raam gezien dat er een ongeval gebeurd was met een auto. Ze is mij dan komen halen en we zijn naar buiten gelopen. Ik zag twee jonge gasten op de grond liggen die geen teken van leven toonden. Een derde persoon lag onder de auto. Mijn schoonmoeder heeft de pols genomen van een van hen. Ik ben beginnen te praten tegen de anderen. Het was meteen duidelijk dat het niet oké was, ik denk dat ze meteen overleden waren. Van de auto was nog nauwelijks iets over, die was geplet door de trein."