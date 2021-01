Milaan wil roken verbieden in een straal van 10 meter van anderen: "zien roken doet roken"

De schepen van Leefmilieu in Milaan zegt dat het tijdens de coronacrisis extra duidelijk is geworden hoe belangrijk het is om gezonde longen te hebben. Volgens het stadsbestuur zou deze maatregel ook moeten bijdragen aan een betere luchtkwaliteit, aangezien sigarettenrook ook fijn stof bevat.

"De hoeveelheid fijn stof die sigaretten uitstoten is niet zo heel erg groot", zegt milieu-epidemioloog Tim Nawrot (Universiteit Hasselt) in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hoewel de milieuwinsten beperkt zijn, begrijpt Nawrot wel waarom de regel wordt ingevoerd. "Rook kan wel degelijk tot tien meter ver stoffen verspreiden die schadelijk zijn." Vooral aan bus- of tramhaltes waar veel mensen dicht op elkaar staan is het volgens Nawrot niet onlogisch om een rookverbod in te voeren.

Nog belangrijker dan schadelijk stoffen verspreiden is ook de beeldvorming. "Zien roken, doet roken. Dat is al vaak aangetoond", aldus Nawrot. "Heel wat rokers beseffen dat ook, en zullen spontaan niet roken als ze met hun kinderen in de speeltuin zijn of aan de schoolpoort."