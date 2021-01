Modelbouwer bouwt de mooiste huizen van Aalst na in mini-versie

Modelbouwer Marc Mortier bouwt al miniaturen van toen hij kind was. “Al van toen ik 12 was maakte ik dingen in plastic, daarna kwam de scheepsbouw, daarna stoommachines. Uiteindelijk kwam ik bij de modelbouwvereniging OVMW terecht en daar werd een heel spoor gelegd.” Marc spreekt enthousiast over zijn hobby. Zijn eerste grote pronkstuk was het station van Sint-Joost in Brussel. “Daar heb ik 2,5 jaar aan gebouwd.” Het is volledig tot in het kleinste detail nagebouwd. Daarna vond hij inspiratie in zijn eigen stad en begon hij aan enkele mooie huisgevels. (lees voort onder de foto)