Afstandsonderwijs in lagere school tijdens (verlengde) krokusvakantie? “Dan hebben we niet elke leerling mee”

“Het zou een goede zaak zijn, mocht er op tijd gecommuniceerd worden over een eventuele verlenging van de krokusvakantie zodat we niet hals over kop nog zaken moeten regelen”, vertelt directeur Erwin Henkens aan de telefoon bij Radio 2 Limburg. En het is mogelijk dat er in één week afstandsonderwijs wordt gegeven. “Maar afstandsonderwijs is niet voor elk kind ideaal omdat je dan af en toe leerlingen niet meehebt. En dat is wel het geval als ze naar school komen”, zegt de directeur.

“Een hele dag afstandsonderwijs voor kinderen uit het lager onderwijs is bovendien erg zwaar. En als je het zou beperken tot een uur in de voormiddag en een uur in de namiddag, dan verlies je 4 uur les per dag. En bovendien moeten alle kinderen dan ook een laptop hebben en dat is niet in elk gezin het geval", gaat Henkens verder.