Onrust en verwarring over opschorting vaccinaties: "Ik hoor heel veel ontgoocheling en teleurstelling"

Onduidelijkheid troef, dus. In elk geval is het duidelijk dat de vaccinatiestrategie, die vorige week nog met veel bombarie werd aangekondigd, zal moeten worden bijgestuurd. "Ik hoor heel veel ontgoocheling. Ik hoor heel veel teleurstelling", aldus Cloet. Ze pleit voor een realistische planning van de vaccinaties, op basis van wat er effectief in voorraad is, en niet op basis van wat er beloofd is aan leveringen. "Laat ons alstublieft geen aankondigingspolitiek doen."

Ook infectioloog Steven Callens van het Universitair Ziekenhuis in Gent heeft bericht gekregen van de opschorting van de vaccinaties. "Ik kan u verzekeren dat dit hard binnenkomt bij de gezondheidswerkers", zegt hij in "Terzake".

"Alle regio's moeten hun vaccinatieplanning herbekijken", zegt Sabine Stordeur, de Franstalige woordvoerder van de taskforce vaccinatie bij de Franstalige omroep RTBF. "Het Agentschap Zorg en Gezondheid moet daarom de voorziene planning opnieuw en helemaal herbekijken", bevestigt het Vlaams Agentschap vanavond. "Morgen is nieuw overleg gepland met de ziekenhuishubs om op basis van de informatie die dan beschikbaar is over de leveringen van Pfizer, te evalueren hoeveel vaccins wanneer toegediend kunnen worden in de ziekenhuizen."

"De geplande vaccinaties voor de bewoners van de woonzorgcentra moeten maximaal gegarandeerd worden. Zij blijven prioriteit", laat de taskforce vaccinatie weten.

