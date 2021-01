Panel van burgers vraagt meer palliatieve zorg voor ongeneeslijk zieke mensen: "Er is veel onwetendheid"

Te veel patiënten belanden in hun laatste weken en dagen nog in het ziekenhuis om er te overlijden. Vaak is dat niet hun keuze, maar willen ze sterven met hun dierbaren en naasten in hun buurt, in een vertrouwde en warme omgeving. Daarom zijn er tussenoplossingen nodig zoals een opname in een dagcentrum en meer medische zorg in zo’n centrum.



Kom op tegen Kanker financiert al het vrijwilligerswerk in dagcentra, zegt Marc Michils. Er is ook veel onwetendheid, want veel mensen denken dat palliatieve zorg hetzelfde is als terminale zorg: "Vandaag is de zorg onvoldoende bekend bij eerstelijnsverzorgers, zoals een huisarts of een zorgkundige in een woonzorgcentrum. Daardoor wordt palliatieve zorg nog te weinig voorgesteld en dat komt een kwaliteitsvol levenseinde niet ten goede.”