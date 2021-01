Republikeins senator Mitch McConnell: "Aanval op Capitool was geprovoceerd door Trump en andere machtige mensen"

McConnell zei nog dat hij nadenkt of hij al dan niet voor de afzetting van Trump als president zou stemmen, ook al zal die stemming plaatsvinden als die niet langer staatshoofd is. Dat is meer dan theoretisch, want als die afzetting wordt goedgekeurd door de Senaat, dan zou Trump in de toekomst mogelijk geen kandidaat meer kunnen zijn voor een nieuwe gooi naar het presidentschap. Mogelijk, want de grondwetsdeskundigen zijn het daar niet over eens. Los daarvan zou Trump ook gerechtelijk vervolgd kunnen worden in die zaak en dan zou de uitspraak van McConnell door de aanklagers gebruikt kunnen worden.