Sneeuwstorm in Japan veroorzaakt kettingbotsing met zeker 130 voertuigen: 1 dode en minstens 10 gewonden

De autosnelweg in de Japanse prefectuur Miyagi werd op de middag (lokale tijd) getroffen door een sneeuwstorm. Er werden windsnelheden tot 100 kilometer per uur gemeten, dat meldde de Japanse nieuwssite NHK.



Zeker 130 voertuigen en 200 mensen raakten betrokken bij het ongeval. Op beelden, die op sociale media circuleren, zie je zo’n 900 meter aan voertuigen die op elkaar zijn gebotst. Reddingswerkers rijden af en aan. De mensen in de voertuigen krijgen eten, drinken en dekens aangeboden.

(Bekijk de video van de kettingbotsing in Japan en lees hieronder verder:)