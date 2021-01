Portugal na breken dagrecord coronadoden: "Zwaarste fase van de pandemie"

In Portugal is gisteren een triest dagrecord gebroken met 167 coronadoden. Het land kende het meeste coronadoden op één dag sinds het begin van de epidemie. "Er zijn gemiddelde per dag zo'n 10.000 coronapatiënten, dat is torenhoog", aldus correspondent José da Silva Marcos. "De sterfte is boven de honderd uitgekomen. Gisteren was er een record met 167 coronadoden en volgens virologen, zal het de komende twee weken nog erger worden. Er zullen besmetting zijn van rond de 12.000 tot 14.000 per dag en coronadoden blijven ook heel hoog tussen de 150 en 200."

Volgens de virologen komt de zwaarste fase van de coronapandemie eraan. "De komende dagen, twee weken volgt zeker de slechtste fase", beaamt José da Silva. "Ook als je kijkt naar de ziekenhuizen, die kunnen het nauwelijks meer aan. Er zijn al mensen overleden in ambulances omdat er geen ziekenhuisbedden meer vrij zijn gekomen."



José da Silva vertelt dat de intensivecareafdelingen bijna vol zitten. "Het wordt binnenkort heel erg moeilijk voor mensen als ze ziek worden in Portugal, niet enkel met corona maar ook voor de mensen met andere ziektes."