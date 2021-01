Studenten geschrapte graduaatsopleidingen KdG mogen opleiding toch afmaken

Later werd gezegd dat de ingeschreven studenten het huidige academiejaar nog zouden mogen afwerken. Nu mogen zij de volledige duur van de opleiding volgen, dat zijn twee academiejaren. Ook studenten die deeltijds studeren of studievertraging oplopen, kunnen nog tot het academiejaar 2022-2023 hun studies afmaken. Met dit uitdoofscenario is Karel de Grote Hogeschool heel tevreden. "Onze studenten verdienen het allemaal om aan onze hogeschool af te studeren. We hebben ook al een aantal zeer dankbare en enthousiaste berichten ontvangen", reageert directrice Veerle Hendrickx.