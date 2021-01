Tennisster Elise Mertens in quarantaine voor Australian Open: “Gelukkig heb ik mijn knuffelcontact mee”

Elise Mertens zit in quarantaine in haar hotelkamer in Melbourne. “Jammer dat de vensters niet open mogen, maar eigenlijk mag ik niet klagen want alles is goed geregeld”, vertelt ze in Start Je Dag op Radio 2 Limburg.

“We mogen per dag 2 uur trainen en anderhalf uur werken aan onze conditie. Ik heb ook een fiets gekregen die in mijn kamer staat, dus ik verveel me zeker niet.“ De entourage van de tennisster is erg klein. Enkel haar vriend is mee. “Maar mijn vriend, Robbe Ceyssens, is ook mijn coach”, lacht Mertens. “Dus da’s twee personen in één. Wel handig dus dat ik ook mijn knuffelcontact bij heb.”