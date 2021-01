Wie een verplichte coronatest weigert, wordt (nog) niet beboet

Wie een verplichte coronatest – na een reis in een rode zone – weigert, kan daarvoor in theorie wel degelijk beboet worden. In het Vlaams decreet over het preventieve gezondheidsbeleid is namelijk een geldboete voorzien tot 500 euro en zelfs een gevangenisstraf, net zoals voor wie een verplichte quarantaine niet naleeft.

Niet onbelangrijk, want volgens het federale gezondheidsinstituut Sciensano laat zo’n 40 procent van de reizigers zich niet testen. Alleen is het in de praktijk tot nu niet mogelijk gebleken om eventuele weigeraars systematisch effectief een boete te geven, omdat de Vlaamse overheid geen zicht heeft op wie een test heeft geweigerd.

Dat zou nochtans eenvoudig kunnen, via het PLF-formulier dat terugkerende reizigers moeten invullen. Maar de Vlaamse overheid heeft op dit moment enkel toegang tot de gegevens van wie positief heeft getest en kan de gegevens nog niet naast de PLF-formulieren leggen.

Het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) laat weten dat er onderzocht wordt hoe dit kan opgelost worden. Eerder riep federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om boetes te voorzien voor testweigeraars, maar formeel is dat dus al het geval.