Testresultaten school Edegem: 3 van 500 leerlingen zijn besmet, 2 met Britse variant coronavirus

In Edegem en Kontich zitten sinds zondagavond duizenden mensen in quarantaine nadat op 2 scholen de Britse variant van het coronavirus was opgemerkt. Nu kunnen ze er weer min of meer opgelucht ademhalen.

Na de testronde bij de meer dan 500 leerlingen van de basisschool in Edegem blijken er nog 2 kinderen besmet te zijn met de extra besmettelijke variant van het coronavirus. Het gaat om leerlingen van de lagere school, uit verschillende leerjaren. De ouders van de besmette leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Burgemeester Koen Metsu (N-VA) is overtuigd dat het een goede beslissing was om voor de harde aanpak te kiezen. "Dat was om erger te voorkomen", zegt hij.

"Vanavond overleggen we met de gemeente Kontich en medische experten om het verdere plan van aanpak te bespreken." Vrijdag worden de kinderen van de lagere school opnieuw getest. "Of we dat ook met de kleuters zullen doen is nog niet duidelijk. Bij hen is de Britse variant niet teruggevonden, maar we bespreken dat vanavond", aldus Metsu.



Ook in Kontich werd zondagavond beslist om een school te sluiten na een besmetting met de Britse variant. Daar werd dinsdag een testronde gedaan, maar het is nog wachten op de resultaten daarvan.