Thaise vrouw krijgt 43 jaar celstraf wegens "beledigen van de monarchie"

Vorig jaar werd Thailand opgeschrikt door jongerenprotest van een nieuwe generatie die ook de macht van de monarchie wil beknotten. Dat was een schok voor het land, maar de druk was zo groot dat koning Maha Vajiralongkorn de regering vroeg om geen vervolgingen wegens majesteitsschennis meer in te stellen. Sinds november vorig jaar zijn een aantal protestleiders echter opnieuw in vervolging gesteld.

De monarchie is erg invloedrijk in Thailand. In 1932 werd de absolute macht van de koning via een grondwet ingeperkt, maar in de decennia daarna werd die invloed geleidelijk opnieuw versterkt, mede door de politieke instabiliteit in Thailand en door de persoonlijke populariteit van de vorige koning Bhumibol. Zijn zoon Maha Vajiralongkorn die in 2017 koning werd, geniet echter niet van die populariteit en heeft de invloed van de monarchie nog versterkt, onder meer door zijn controle over legereenheden en een koninklijke stichting van tientallen miljarden dollar.