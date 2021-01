Toch nog geen vaccins voor ziekenhuispersoneel van Jessa en Sint-Trudo

Ook in Sint-Trudo is de teleurstelling groot. “We voelen ons op zijn minst gezegd in de steek gelaten door de overheid, die de voorbije dagen aanhoudend beloftes heeft gedaan om zo snel mogelijk te kunnen opstarten", zegt dr. Raf Lippens, directeur Sint-Trudo. "Het wordt zeer moeilijk om dat aan onze mensen die al bijna een jaar een uitputtende strijd voeren, uit te leggen dat zij nu niet in aanmerking komen voor een vaccin. ”