Trappist Westvleteren voor het eerst aan huis geleverd

“Ongeveer de helft van ons Belgisch cliënteel woont in West- en Oost-Vlaanderen", vertelt broeder Godfried, prior van de Sint-Sixtusabdij. "De andere klanten uit België moeten van ver komen om hun bestelling af te halen. We willen die mensen graag beter bereiken.”

In het voorjaar van 2020 werden ook de broeders van de Sint-Sixtusabdij geconfronteerd met de economische gevolgen van de eerste lockdown. Broeder Godfried: “Twee maanden lang hebben wij geen trappistenbier meer verkocht aan de abdijpoort, omdat alleen nog zeer essentiële verplaatsingen waren toegelaten. We hebben allerlei alternatieven overwogen om Trappist Westvleteren tot bij de consument te brengen als er zich nog eens een lockdown zou voordien. Dat heeft ons tot het pilootproject gebracht waarbij wij voortaan een deel van onze biervoorraad via een pakjesdienst aan huis zullen laten leveren. Voorlopig alleen bij mensen die in België wonen.”