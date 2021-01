Wat krijg je voor stroom die je op het net zet? En wat nu met het klimaat? Jouw vragen over terugdraaiende teller beantwoord

De terugdraaiende teller wordt in Wallonië dus ook afgebouwd, alleen trager dan nu in Vlaanderen zal gebeuren. (Maar sneller dan in Vlaanderen oorspronkelijk gepland: bij ons zou het systeem aanvankelijk blijven bestaan tot in 2034.)

Ook de Waalse regulator, de Cwape, is een koele minnaar van de terugdraaiende teller maar plant (voorlopig) geen juridische acties ertegen. En nee, een Vlaamse burger kan het Waalse systeem niet aanvallen wegens ongelijke behandeling. Want die ongelijke behandeling is hier het gevolg van regionale regelgeving en waar iets regionaal is geregeld, geldt de gelijke behandeling alleen binnen die regio.