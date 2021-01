UZ Leuven van start met vaccinaties zorgpersoneel: "Geen dag te vroeg"

Ook dr. Geert Meyfroidt, arts op intensieve zorg en voorzitter van Belgische vereniging van intensivisten, ging zijn eerste coronaspuit halen. “Dit is een historische stap. De reden waarom iedereen zit te wachten op een vaccin, is om de gezondheidszorg in België niet meer te laten kapseizen. Als we er kunnen voor zorgen dat het ziekenhuispersoneel niet meer kan uitvallen, is dat al een grote stap. Maar om groepsimmuniteit te bereiken bij de bevolking, moet 70% van de mensen zich laten vaccineren. We hopen dat iedereen zijn spuitje gaat halen.”