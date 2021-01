Vandalen vernielen veld in Bekkevoort: "Ze reden 's nachts met een auto rondjes in het veld"

Het is niet de eerste keer dat terreinen met een auto vernield worden in Bekkevoort of in de buurgemeenten. "Onlangs nog gebeurde hetzelfde op de voetbalterreinen van Messelbroek bij Scherpenheuvel," vertelt Reviers. "En twee maanden geleden deed zich hetzelfde voor op een voetbalveld een paar kilometer verder. Ik weet niet of het om dezelfde daders gaat, dat moet de politie onderzoeken. Zij gaan nu meer controles doen, hoewel het voor de politiezone Hageland niet evident is om vandalen op heterdaad te betrappen, want het gaat om een uitgestrekt gebied."