Vinderhoutse bossen krijgen er dit jaar nog 80.000 bomen bij

De Vinderhoutse bossen liggen op de grens tussen Gent en Lievegem. Ze vormen 1 van de 4 groene longen rond Gent. En nog dit jaar komt er een groot stuk nieuw bos bij in de Vinderhoutse bossen, goed voor 80.000 bomen. Voor die uitbreiding wordt 2 miljoen euro voor vrijgemaakt. De helft ervan zal gebuikt worden om gronden te kopen.

En binnenkort starten ook de werken aan het zogenaamde "Portaal Leeuwenhof", dat is 1 van de ingangen tot de Vinderhoutse bossen. Daar komen parkeerplaatsen, een picknickplek en een verbinding met het fietspad langs de R4, de Ring rond Gent. Die werken zouden in maart of april al starten, en zullen 700.000 euro kosten.