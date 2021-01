Vrijwilligers voor vaccinatiecentra kunnen zich vanaf nu aanmelden via platform ‘Help de helpers’

Voor de werking van de vaccinatiecentra zijn handen nodig, veel handen. Het is nu al duidelijk dat er voor de invulling van veel functies in de centra gerekend zal worden op vrijwilligers. Er zijn ook veel mensen die al op één of andere manier hebben aangegeven te willen helpen. "Aanmelden kan voortaan op het platform Help de Helpers", zegt Vlaams minister van volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “In de eerste coronagolf waren er ook al veel mensen die hulp hebben aangeboden via ons platform. Nu is er ook nood aan helpende handen in de vaccinatiecentra deze keer. Met ons platform Help de Helpers kunnen we de vrijwilligers makkelijk rekruteren en koppelen aan taken die moeten uitgevoerd worden in de centra.”