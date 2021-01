VS komt met sancties tegen omstreden Nord Stream 2-gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland

Maar het project is altijd bijzonder politiek beladen geweest, ook in Duitsland. Toen in augustus de Russische oppositieleider Aleksej Navalny vergiftigd werd in Siberië, werd hij overgevlogen naar een ziekenhuis in Berlijn. Daar kon hij ontsnappen aan de dood. Duitsland kon vaststellen dat Navalny vergiftigd was met het zenuwgif novitsjok en vroeg Rusland om uitleg. Al snel gingen er opnieuw stemmen op om Nord Stream 2 af te blazen. Ook binnen de CDU van bondskanselier Merkel.