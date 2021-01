Wegpiraat uit Gent krijgt na bijna 80 veroordelingen 3 jaar cel en levenslang rijverbod: “Hij is gevaar voor de verkeersveiligheid”

Tijdens de behandeling van zijn zaak verklaarde hij nog dat het merendeel van de overtredingen niet door hem, maar wel door zijn werknemers werd begaan. “Het personeel reed rond met bestelwagens die op mijn naam staan. Maar ik was steeds slecht in mijn administratie waardoor al die boetes op mijn naam terechtkwamen. Door die nalatigheid zitten mijn zaak en ik in financiële problemen.” Voor zijn 78e verschijning voor de politierechtbank kon hij niet anders dan toegeven dat hij in 2019 achter het stuur van zijn wagen zat. Dat mocht hij nochtans niet, want hij had toen een lopend rijverbod van maar liefst 7 jaar.