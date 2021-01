Minister van Onderwijs Weyts: "Niet noodzakelijk hele school sluiten bij opduiken Britse variant"

Sinds gisteren zijn een lagere school in Edegem en een middelbare school in Kontich gesloten nadat een besmetting was vastgesteld met de Britse variant van het coronavirus. Alle kinderen, personeel en hun gezinnen moesten halsoverkop in quarantaine gaan.

Tegelijk werd een mogelijke besmetting met die variant vastgesteld in een school in Aalst. Daar moet alleen de getroffen klas in afzondering. In Houthulst -waar een grote uitbraak is in een woonzorgcentrum- blijven de scholen open, maar worden leerlingen en leerkrachten vandaag wel getest met een sneltestbus.