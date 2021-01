Zo houden dansende tieners Donald Trump springlevend op TikTok

Maar daarmee houdt het niet op. Zo beweert ze in een ander filmpje dat de volgende Amerikaanse president Joe Biden al overleden is, of dat hij een virus zal ontwikkelen om de machtsoverdracht aan vice-president Kamala Harris te vergemakkelijken. Voor de grap, of is er meer aan de hand? Het zijn in elk geval je reinste complottheorieën waarvan niet altijd even duidelijk is of ze meent wat ze beweert.