Zorgbedrijf Antwerpen verstrengt bezoekregels opnieuw voor woonzorgcentra: "Vaccinatie niet in gevaar brengen"

"Als er een uitbraak vastgesteld wordt en er zijn nog vaccinaties gepland in de dagen of weken daarna, dan moeten we die uitstellen", zegt Fons Duchateau (N-VA), Antwerps schepen en voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen. "Dan komen we in een hele cyclus van uitstellen terecht, waardoor het misschien nog 8 of zelfs 10 weken kan duren voor we onze senioren in die woonzorgcentra die tweede vaccinatie kunnen geven."

Nu zouden alle inwoners van de 18 woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen eind februari hun tweede inenting moeten gekregen hebben. Tot zo lang mag er maar één vaste bezoeker per bewoner langskomen, op afspraak en niet meer op de kamer. "Het is nu eventjes doorbijten om er voor te zorgen dat we de mensen zo goed mogelijk kunnen beschermen."

De stad adviseert ook andere woonzorgcentra om gelijkaardige maatregelen te nemen.