9 leerlingen basisschool Aalst besmet met corona na extra testen: "Niet duidelijk of het om Britse variant gaat"

In Aalst zijn de eerste resultaten van een uitgebreide coronatesting bij ruim 100 leerlingen en een 30-tal leerkrachten bekend en blijken 9 kinderen besmet met corona, ze zitten in 6 verschillende klassen. Het is nog onduidelijk of het om besmettingen gaat met de Britse variant. Eerder gingen al 3 klassen in afzondering nadat een leerling er besmet raakte. Zijn vader was net teruggekomen uit het Verenigd Koninkrijk. Daarom werd meteen gevreesd dat hij er de meer besmettelijke coronavariant had opgelopen. Of dat het geval is, wordt nu verder onderzocht.