Corona-uitbraak enkele dagen na vaccinatie in woonzorgcentrum in Achel, "Vaccin was nog niet effectief" 

Het optimisme na de vaccinatie van vorige donderdag in het Achels woonzorgcentrum was van korte duur. Directeur Piet Bormans: "Maandagnamiddag merkten we dat een bewoner symptomen vertoonde. Die is getest, en een bewoonster waar die veel contract mee had, hebben we ook getest. Ze waren allebei positief. "

Het woonzorgcentrum heeft dan sneltesten laten uitvoeren bij andere bewoners die met die besmette bewoners in contact waren gekomen. Daaruit bleek dat 10 bewoners en 1 personeelslid positief waren.