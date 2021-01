Apache vrijgesproken voor undercoverfilmpje van Antwerpse projectontwikkelaar met politici

Het was eind 2017 dat Apache een fimpje verspreidde dat ze stiekem hadden gemaakt van een Antwerpse projectontwikkelaar en verschillende politici, die samen gingen dineren bij het Antwerpse restaurant 't Fornuis. De beelden werden in het geniep op straat gemaakt, via een camera in een fietstas en een brilcamera. Op het filmpje zie je Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) aankomen, net als enkele Antwerpse schepenen.