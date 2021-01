Arbeidsinspectie: "Bedrijven zouden na 1 jaar toch moeten weten hoe telewerken werkt" 

Door de fragiele coronasituatie in België, met licht stijgende besmettingscijfers, sluimerende varianten en de door de regering aangekondigde strenge controles op thuiswerk, zou de verkeersdrukte minstens moeten stagneren, maar daar is geen sprake van.

Het is een evolutie die ook de arbeidsinspectie niet is ontgaan. "Bij 1 op de 5 bedrijven worden de regels rond telewerk niet gerespecteerd", stelt Geert De Poorter, de voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid.

"Bij de bedrijven die de regels niet naleven, stellen we vast dat er vaak geen strategie is om aan telewerk te doen. En dat is vooral zo bij de zeer kleine en kleine bedrijven. Die hebben natuurlijk ook niet de middelen om zich te laten omkaderen met preventieadviseurs. Maar na één jaar zouden ze toch wel moeten weten dat verplicht telewerk één van de efficiënte middelen is om de virusdruk zo laag mogelijk te houden."

De arbeidsinspectie vraagt daarom aan werkgevers en werknemers om de regels rond thuiswerk beter na te leven. Want uit meldingen van sommige werkgevers blijkt ook dat hun werknemers soms het thuiswerk echt beu zijn. "Op mentaal vlak is een jaar telewerken echt zwaar, maar we moeten nog even doorbijten. Het aspect volksgezondheid heeft absolute voorrang."