Personeel AZ Delta ontgoocheld dat vaccinatie wordt stilgelegd

In AZ Delta waren ze maandag nochtans enthousiast gestart met de eerste vaccinaties bij het personeel in de vestiging in Rumbeke. "Het is dus zeer frustrerend dat alles nu uitgesteld wordt", zegt medisch directeur Lieven Wostyn: "Er zijn nog maar 180 vaccinaties uitgevoerd. Dat is maar een druppel op een hete plaat want we hebben 4000 medewerkers. De verwachtingen van het personeel om gevaccineerd te worden, zijn zeer hoog. We hebben deze week al een selectie moeten maken bij de diensten spoed, intensieve zorgen en de covidafdeling."

Dokters en verpleegkundigen moeten dus opnieuw wachten op de vaccinatie, want eerst moeten alle bewoners van de woonzorgcentra worden ingeënt. "We hebben daar begrip voor, want het gaat om een zwakke populatie. Het is niet aan ons om daar een oordeel over te vellen, we begrijpen het wel, maar het is zuur voor ons personeel", zegt directeur Wostyn.

De personeelsleden van AZ Delta die al hun eerste coronaprik kregen, hoeven niet te vrezen dat ze niet beschermd zullen raken. "De tweede prik komt zeker niet in gedrang. We hebben tussen de 21 en 42 dagen de tijd om na de eerste prik de tweede toe te dienen. Er is helemaal geen gevaar dat die tweede vaccinatie er niet komt."