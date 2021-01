Basisschool Westouter tijdelijk dicht om verdere verspreiding corona te voorkomen

Sinds gisteren worden de leerlingen van 12 scholen getest in Houthulst, Diksmuide, Reninge en Westouter. Dat is nodig omdat leerlingen en personeel mogelijk een link hebben met de Houthulstse deelgemeenten Merkem en Klerken, waar een woonzorgcentrum en een instelling voor mensen met een beperking zwaar getroffen zijn door corona. De vrije basischool uit Westouter kwam gisteren als één van de eerste aan de beurt. En er blijken meer kinderen besmet dan verwacht. "Naast de 10 gekende besmettingen hebben we bij nog eens 15 kinderen corona vastgesteld", zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) van Heuvelland, waar Westouter een deelgemeente van is. "Het gaat gelukkig niet om de meer besmettelijke Britse variant."

Er is nu beslist om de school 10 dagen te sluiten. "De tijd van de quarantaine", vult de burgemeester aan. Ook alle buitenactiviteiten, zoals sporttrainingen en activiteiten van jeugdbewegingen voor kinderen onder de 12 mogen voorlopig niet plaats vinden in Westouter.