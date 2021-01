Jongen van 13 aangereden op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw: "Jongen is buiten levensgevaar"

Er zijn werken bezig op de plek waar het ongeval gebeurde, maar de gemeente gaat er geen extra signalisatie zetten. “De werf zelf is 400 meter lang en op dat traject zijn er twee oversteekplaatsen waar voetgangers door de werfzone moeten”, vertelt burgemeester Desmeth. “Een van die twee is waar het ongeval nu gebeurde. Daar is al de verplichte signalisatie aanwezig. Maar het is wel de bedoeling dat de Bergensesteenweg na afronding van de werken een betere en veilige plek wordt voor zwakkere weggebruikers, terwijl die daar nu eigenlijk amper een plek hebben. De infrastructuur voor hen zal dan veel beter zijn.”