Epidemioloog Oxford: "Britse variant 30 procent besmettelijker, minder dan gedacht, maar nog altijd zorgelijk"

Pouwels en zijn collega's onderzochten ook of de Britse virusvariant meer besmettelijk was bij kinderen. "We zien eigenlijk geen verschil aan de hand van leeftijd", zegt Pouwels. "Deze Britse variant verspreidt zich even snel bij kinderen als bij mensen in andere leeftijdsgroepen. En dat is ook bij andere varianten zo. We zien momenteel in absolute cijfers meer besmettingen bij kinderen dan bij volwassenen, maar ook dat zien we bij de andere varianten. We zien dus geen verschil."

Volgens Pouwels zijn het vaak ook kinderen die het virus binnenbrengen in een gezin. "Zo kan het virus zich verder verspreiden. In Engeland is dat effect versterkt doordat we eerst een strenge lockdown hadden, maar de scholen waren nog wel open. Dan had het virus echt de mogelijkheid om zich verder te verspreiden."