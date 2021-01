Biden neemt vliegende start met 17 maatregelen om het tijdperk-Trump te beëindigen

Meteen wordt ook de bouw en de financiering van de beruchte grensmuur met Mexico gestopt. Dat was een prioriteit van Trump. Tegelijk wordt het door Trump geschrapte DACA of "dreamers"-programma opnieuw geactiveerd. Dat laat toe dat mensen die als kind illegaal in de VS zijn binnen gekomen en daar vaak al jarenlang leven, kunnen blijven en staatsburger worden.

Tegelijk zal de VS geld vrijmaken voor grenscontroles, maar ook voor sociale projecten in landen in Centraal-Amerika zoals El Salvador, Honduras en Guatamala om potentiële migranten aan te moedigen om daar te blijven. Trump had de financiering daarvoor geschrapt. Ook wil Biden zo snel mogelijk kinderen van illegale immigranten die van hun ouders gescheiden werden, met hun families herenigen.