Blankenberge zal gratis taxi's inzetten om 65-plussers naar het vaccinatiecentrum te brengen

Het plan om alle 65-plussers gratis met een taxi naar het vaccinatiecentrum te brengen, zal uiteraard wat kosten aan de stad Blankenberge. Voor 6.700 inwoners moeten namelijk vier ritten gepland worden, twee per vaccinatie. De passagier betaalt niets, maar de lokale taxichauffeurs moeten natuurlijk wel worden vergoed. Daarover werd nu al een akkoord bereikt met de sector. Per gereden rit zou het lokaal bestuur een taxicheque van 7 euro betalen. Dat maakt een totaal van 190.000 euro.

De taxichauffeurs zijn uiteraard heel blij met het initiatief. Door de coronacrisis hebben ze de afgelopen periode maar weinig verdiend omdat de horeca al drie maanden dicht is. Maar zijn er wel genoeg taxi's om zoveel mensen te vervoeren? Wim Rombouts van Taxi Wim: "Het is wel de bedoeling dat er gewerkt wordt op bepaalde uren en op afspraak. Het is ook niet dat de mensen op een week moeten gevaccineerd worden natuurlijk. We hopen op spreiding."

Het voorstel van burgemeester Daphné Dumery (N-VA) moet vrijdag wel nog besproken worden op het schepencollege.