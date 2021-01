Valse bommelding in woonzorgcentrum Denderleeuw met 111 bewoners: "Totaal misplaatste grap"

“Het is een totaal misplaatste grap”, reageert Jo Fonck (SP.A), burgemeester van Denderleeuw. “Hoe haal je het in je hoofd om in het midden van de nacht zoiets te beweren, en dan nog in een rusthuis waar hoogbejaarde mensen verblijven?” Ook de politie lacht niet met zulke misdaden. “We starten nu een gerechtelijk onderzoek om te kijken of we de dader kunnen vinden”, zegt Koenraad Tack van de politie. “Er staan zware straffen op: een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar." De dader zal ook moeten opdraaien voor de kosten die met de ontruiming gepaard gaan. “En ik kan je verzekeren: dat is geen mals factuur”, aldus Jo Fonck, burgemeester van Denderleeuw.

In wzc Ter Bake in Denderleeuw verblijven 111 bewoners.