Brandweer Vlaams-Brabant West verdelgt Aziatische hoornaar gratis

"Wij hebben in ons brandweerkorps een ploeg opgeleid om die verdelging te kunnen doen", zegt Walter Vansteenkiste (WEMMEL), burgemeester van Wemmel en voorzitter van de brandweerzone. "We vragen nu aan de bevolking dat wie een nest zou hebben, om niet te aarzelen en onmiddellijk de brandweer te contacteren. We komen het nest dan gratis verdelgen. Normaal kost een verdelging rond de 60 euro, maar voor dit type wesp maken we een uitzondering, omdat het een erg agressieve soort is en waarvoor we het oprukken ervan absoluut willen tegengaan." Voor andere wespen moet je wel betalen.