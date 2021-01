Brussels Airlines schrapt 900 vluchten in februari en maart

In vergelijking met 2019 was het geplande aanbod al erg beperkt, maar dat wordt nu dus nog verder teruggeschroefd. Concreet zal Brussels Airlines in februari 7 procent van het aantal vluchten uitvoeren vergeleken met februari 2019, en in maart 12 procent, zegt woordvoerster Kim Daenen.



In totaal worden 900 vluchten geschrapt. Onder meer een aantal toeristische bestemmingen verdwijnen helemaal uit het aanbod. "Het aantal passagiers dat momenteel nog gereserveerd heeft op deze vluchten, laat niet toe om economisch of ecologisch gezien te verantwoorden deze vluchten te laten doorgaan", aldus de woordvoerster.

Sommige bestemmingen worden volledig geschrapt, zoals Rome, Wenen, Barcelona en Goteborg. Op andere bestemmingen zal er minder gevlogen worden.

Tijdens de krokusvakantie gaat het om iets meer dan 150 vluchten die gepland waren, maar niet zullen doorgaan. Dat heeft een impact op zowat 4.000 klanten. Passagiers van wie de vlucht geannuleerd wordt, krijgen een bericht. Zij kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling vragen. Het aanbod van en naar Afrika blijft behouden. Dat ligt op bijna 40 procent in vergelijking met 2019.