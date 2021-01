"Campermaaltijden" zijn niet toegelaten: streep door de rekening van creatieve restauranthouders

Ook Gino De Roover van de Watermanshoeve in Tielt-Winge ziet zo zijn enige bron van inkomsten verdwijnen. “Dat is erg jammer want het concept werkte wel”, vertelt hij. “Mensen reserveren online, parkeren op onze parking en wij brengen dan een maaltijdbox tot aan de camper. Mensen kunnen zelfs blijven slapen en dan nog een ontbijtbox krijgen ook. Het contact wordt zo tot een minimum herleid. We doen ook alles met mondmasker en de boxen waarin de maaltijden gebracht worden, worden telkens ontsmet. We zien er ook op toe dat er geen feestjes worden gehouden op onze parking. Het is dus zelfs veiliger dan een gewone afhaalmaaltijd.”