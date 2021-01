Chinese miljardair Jack Ma van Alibaba duikt weer op na weken mysterieuze verdwijning

De afgelopen tijd werd op sociale media druk gespeculeerd over de afwezigheid van Ma (65). Hij was al sinds eind oktober niet meer in het openbaar gezien. De speculaties groeiden sinds hij niet kwam opdagen voor een tv-serie waarin hij jureerde.



Ma had zich enkele weken geleden zeer kritisch uitgelaten over de Chinese economische politiek, en hoe star die was. Er werd dan ook gesuggereerd dat hij was gearresteerd door de Chinese autoriteiten, nu toezichthouders de duimschroeven aandraaien bij zijn bedrijven. Ma was het niet eens met Chinese overheidsreguleringen. Dat kwam hem duur te staan: de beursgang van zijn betalingsdienstverlener Ant Group, ter waarde van bijna 35 miljard dollar, mocht onverwacht niet doorgaan.