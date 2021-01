Coronacoördinator AZ Sint-Jan in Brugge is niet te spreken over vaccinatiestrategie in Vlaanderen

In de grootste Vlaamse ziekenhuizen zal het personeel de komende 2 weken toch nog gevaccineerd kunnen worden. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Beke (CD&V). In West-Vlaanderen gaat het om het AZ Sint-Jan in Brugge, het AZ Delta in Roeselare en het AZ Groeninge in Kortrijk. Dat zijn de ziekenhuizen waar de West-Vlaamse vaccins bewaard worden.

"Het is voor mij nog altijd niet duidelijk of het nu wel of niet mag", zegt Vandecasteelde nog. "Ik hoorde van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat we niet mogen vaccineren, terwijl minister Beke iets helemaal anders zegt. Ondertussen hebben wij onze vaccinatieplanning voor morgen en overmorgen al geannuleerd. Het is echt moeilijk om te weten wat we moeten doen."