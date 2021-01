De meeste thuiswerkers willen dat ook in de toekomst blijven doen

Uiteraard moet er ook thuis ergonomisch kunnen gewerkt worden maar voor 54 % van de ondervraagden was dat niet mogelijk. Dat had dan meestal te maken met het ontbreken van een bureau zodat de thuiswerkers in de living of keuken aan de slag moesten. Heel wat werknemers deden daarom zelf uitgaven om comfortabeler te kunnen werken. Voor velen kwamen daar nog problemen bij met kinderen in huis. Werkgevers stelden meestal wel informaticamateriaal ter beschikking maar voor extra kosten zoals verwarming, elektriciteit, ... gaf minder dan een derde van de werkgevers een compensatie.