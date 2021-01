De wellnessuitbaters moeten de coronacrisis uitzweten

De uitbaters zetten drie toiletpotten in de Belgische kleuren in de Wetstraat, in het centrum van Brussel, neer. Ze verwezen naar eerdere uitspraken van virologen dat de privé-wellnesszaken zouden kunnen openen. Toch zijn sauna's en andere wellnessuitbatingen al zowat zeven maanden dicht. Bart Jansen, die een privé-wellness uitbaat in Genk: "Het water staat ondertussen boven onze lippen. En dat terwijl we kunnen aantonen dat privé-wellness geen enkel risico inhoudt. Het woord zegt het zelf, je komt in onze zaken niet in aanraking met andere mensen. Professor Van Ranst heeft in juni al in een krant gezegd dat er vanuit virologisch standpunt geen argument is om de privé-wellness te sluiten. We vragen ons daarom af, waarom we nog altijd moeten dichtblijven."