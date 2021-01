Man uit Eeklo die kat doodde, moet de cel in, dierenbeul uit Ronse krijgt boete

Een 22-jarige Ronsenaar is door de Gentse correctionele rechtbank veroordeeld tot 1.600 euro boete, waarvan de helft met uitstel, omdat hij een kitten heeft gewurgd. De dader verklaarde dat hij in een moeilijke periode zat en dat heeft afgereageerd op zijn klein katje. Volgens zijn advocaat laat hij zich nu psychologisch begeleiden. Hij krijgt een lichtere straf dan de openbare aanklager vroeg, die had 6 maanden cel gevraagd en verbod om huisdieren te houden.