Dodelijk ongeval in staart van file op E313

Door het ongeval was de snelweg een tijdje volledig versperd. Het verkeer moest de E313 in Massenhoven verlaten en omrijden naar de E34 in Zoersel. De afhandeling van het ongeval zal waarschijnlijk nog lang duren. Het Verkeerscentrum raadt aan om via Brussel te rijden als je van Hasselt richting Gent of Antwerpen wil gaan.