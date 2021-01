Drie vermeende heksen krijgen na meer dan 430 jaar eerherstel van de stad Lier

Vorig jaar stapte dan het Comité Eerherstel voor Cathelyne, een initiatief van enkele Lierenaars en Nijlenaars, naar het stadsbestuur: "Zij vinden de tekst op de gedenksteen te beknopt omdat die ook laat uitschijnen dat de straf terecht was. En ze vroegen dus of we er geen uitgebreidere uitleg kunnen bijzetten en of we dan ook geen historisch eerherstel kunnen uitspreken, want het vonnis van het schepencollege van toen is nog altijd actief."

En dat zal vanavond dus gebeuren.